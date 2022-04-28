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لجنة مكافحة «كورونا» توصي بالاستمرار في ارتداء الكمامات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 09:50 صباحا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بالاستمرار في ارتداء الكمامات
كمامات وملابس وقائية مخصصة لمراكز صحية في أبوسليم، 16 ديسمبر 2020، (صفحة المجلس البلدي)
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أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، بالاستمرار في ارتداء الكمامات خلال المستقبل القريب؛ نظرًا لإمكانية عودة الجائحة بسبب قدرة الفيروس على التحور، وانخفاض معدلات التطعيم في ليبيا.

وبالمثل، نصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بارتداء الكمامات وإتباع تدابير أخرى للوقاية من العدوى تشمل تنظيف اليدين، والتباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر واحد، وتجنب لمس الوجه، والآداب التنفسية، والتهوية الكافية في الأماكن المغلقة، والفحص، ورصد المخالطين، والحجر الصحي، والعزل، والتطعيم، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

مركز مكافحة الأمراض يوصي بارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية
ودعا المركز إلى ارتداء الجميع الكمامات بشكل إلزامي، يشمل العاملون، والمرضى، والزوار، ومقدمو الخدمات، وغيرهم داخل أماكن الرعاية الصحية، بغض النظر عن وجود حالات إصابة أو لا، لكن ليس من الضروري وضعها في الأماكن المفتوحة غير المزدحمة، وينصح باستخدامها في الأماكن المغلقة العامة، إذا لم تتوفر التهوية الكافية.

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كما وجه القائمين على الحجر المنزلي، في مكان المعيشة مع أفراد مؤكدة إصابتهم بالمرض أو مشتبه فيها «ارتداء كمامة طبية مع ضمان التهوئة الجيدة».

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