«مكافحة الأمراض»: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي وفاة، خلال الفترة بين 18 و24 أبريل الجاري.

وأوضح المركز في نشرته الأسبوعية عن الوضع الوبائي في ليبيا أنه تسلم 1519عينة من المختبرات المختلفة، لتكون نسبة الحالات الإيجابية 2 %، فيما تعافى 62 مصابا.

إجمالي عدد الإصابات والوفيات في ليبيا منذ انتشار الوباء

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 501 ألف و906 حالات، النشط منها 4 آلاف و493 حالة، والمتعافى 490 ألفا و987 حالة، فيما توفي 6 آلاف و426 شخصا، وذلك منذ رصد دخول الوباء إلى ليبيا في مارس من العام 2020.

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وسبق أن حذر المركز من اعتبار أن الوباء انتهى في ليبيا، وذلك بعد «الانخفاض القياسي» في عدد الإصابات، مشيرا بشكل خاص إلى تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%) فقط.

يأتي ذلك، فيما تسجل دولا عديدة حول العالم ارتفاعا في الإصابات من جديد منها الصين وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، مع بدء التخلي عن عديد القيود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك الدول للتعامل مع الفيروس؛ فيما عادت الإغلاقات في الصين لتجنيب البلاد سيناريوهات كارثية.