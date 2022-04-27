البرهان يهنئ المنفي لمناسبة قرب عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن البرهان عبر للمنفى عن «أطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية، سائلاً الله العلي القدير، أن يعيد هذا العيد المبارك على ليبيا وشعبها بالأمن والرخاء، وعلى شعوب الأمة الإسلامية قاطبة، بالخير واليمن والبركات».

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وأمس الثلاثاء، تلقى المنفي برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.