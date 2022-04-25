المنفي يهنئ ماكرون لإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية، متمنيًا للشعب الفرنسي الصديق دوام الرخاء والاستقرار.

وأعرب المنفي في تهنئته عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا استمرار العمل مع الرئيس الفرنسي لتعزيز علاقة التعاون والشراكة بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأًعلن أمس الأحد، انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تمتد خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة العام 1958.

وحصل ماكرون على ما بين 57.6 و58.2% من أصوات الناخبين الفرنسيين، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع، في انتخابات اتسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، بحسب «فرانس برس».

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واختار الفرنسيون إعادة انتخاب رئيس وسطي ليبرالي وموالٍ جداً لأوروبا بدلًا عن مرشحة راديكالية تضع «الأولوية الوطنية» في صلب برنامجها وتنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.

باشاغا يهنئ ماكرون

وهنأ رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ماكرون لإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية، معربًا عن تطلعه «للعمل معًا من أجل النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة».

وأضاف باشاغا في تغريدة بالخصوص نشرها الليلة الماضية، عبر حسابه على «تويتر»، أن فرنسا «لطالما كانت شريكًا استراتيجيًا لليبيا، وأمامنا عديد الفرص لتدعيم هذه الشراكة في المستقبل».