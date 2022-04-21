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وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 21 أبريل 2022, 09:59 مساء
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت
مواطنون ينتظرون أمام شباك الصرف بصالة مصرف الوحدة في سرت. (الإنترنت)
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وصلت إلى فرعي مصرف الوحدة في مدينة سرت، اليوم الخميس، شحنة من السيولة النقدية قيمتها 10 ملايين دينار، وذلك بعد أيام من إعلان مصدر مصرفي عن نفاد السيولة بفرعي المصرف في المدينة.

وقال مدير فرع مصرف الوحدة بجامعة سرت، حسين درياق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فرعه تسلم 5 ملايين دينار، كما تسلم فرع المصرف الرئيسي بمدينة سرت 5 ملايين دينار أخرى من قيمة الشحنة التي وصلت اليوم من إدارة الفروع بالمنطقة الوسطى.

وأكد درياق أن فرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة شرعا مباشرة، ظهر اليوم، في توزيع السيولة النقدية للزبائن، مشيرًا إلى أن سقف السحب للصك الواحد حدد بألفي دينار.

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ويعد الفرع الرئيسي لمصرف الوحدة في سرت من أكبر وأقدم المصارف التجارية العاملة بالمدينة ويبلغ عدد الحسابات الجارية لديهم أكثر من 45 ألف حساب، يليه المصرف التجاري الوطني الذي لديه قرابة 44 ألف «حساب جاري».

يشار إلى أن فرعي مصرف الوحدة الرئيسي بالمدينة وجامعة سرت تسلما خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان شحنة من السيولة النقدية قيمتها 5 ملايين دينار.

وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت
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