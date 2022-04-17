توقف منظومة المصرف التجاري الوطني في سرت ونفاد السيولة بمصرفي الوحدة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكدت مصادر مصرفية بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، توقف المنظومة المصرفية الخاصة بفرع المصرف التجاري الوطني بالمدينة ظهر اليوم الأحد، ونفاد السيولة النقدية بفرعي مصرف الوحدة.

وقال مصدر مصرفي من فرع المصرف التجاري الوطني بسرت، إن توقف المنظومة الخاصة بالمصرف عن العمل جاء في وقت شهد فيه مقر الفرع زحامًا جراء الأعداد الكبيرة من المواطنين من عملاء المصرف الذين اضطروا للانتظار حتى الرابعة عصرًا على أمل أن يستأنف العمل من جديد لكن دون جدوى.

- وصول 5 ملايين دينار لمصرف الوحدة بسرت

- وصول 4 ملايين دينار إلى مصرف التجارة والتنمية في سرت

وأكدت مصادر مصرفية بفرعي مصرف الوحدة بسرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، نفاد السيولة النقدية بفرع المصرف الرئيسي بالمدينة وفرع جامعة سرت التي بلغت 5 ملايين دينار بعد يومين من توزيعها على زبائن الفرعين بسقف سحب بلغ ألفي دينار.

ويعد فرعا المصرف التجاري الوطني والوحدة الرئيسي من أكبر المصارف التجارية العاملة في مدينة سرت ويقدر عدد الحسابات العاملة لدى المصرين بأكثر من 45 ألف حساب.