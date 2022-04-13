وصول 4 ملايين دينار إلى مصرف التجارة والتنمية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

باشر فرع مصرف التجارة والتنمية في سرت، في توزيع السيولة النقدية على زبائنه، محددًا سقف السحب للصك الواحد بألف دينار، وذلك بعد وصول 4 ملايين دينار من مصرف ليبيا المركزي.

وقال مدير فرع مصرف التجارة والتنمية في سرت علي عيادة المعداني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المصرف يقدم خدماته إلى كافة الزبائن، مشيرًا إلى أن عدد الحسابات الجارية لدى المصرف يبلغ قرابة 14 ألف «حساب جاري».

وشرعت عدد من المصارف في توزيع السيولة النقدية على الزبائن منذ بداية شهر رمضان، بعدما بدأ مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية للمصارف التجارية في مختلف المناطق.

وقبل أيام، وجه المصرف المركزي شحنات من السيولة النقدية إلى فرعه في مدينة بنغازي لتوزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية في إطار خطته الرامية إلى ضخ مليار دينار بمصارف المنطقة والتي تأتي ضمن عملية توحيد المصرف المركزي.