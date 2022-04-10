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القطراني يبحث مع القنصل الإيطالي في بنغازي تطوير وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 05:31 مساء
القطراني يبحث مع القنصل الإيطالي في بنغازي تطوير وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين
استقبال القطراني للقنصل الإيطالي العام في بنغازي، الأحد 10 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
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بحث نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، خلال استقباله، اليوم الأحد، القنصل الإيطالي العام في بنغازي، كارلو باتوري، العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا وسبل تطويرها وتفعيل الاتفاقات وعلى رأسها الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2008، وفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

وأضاف المصدر عبر صفحته على «فيسبوك»، أن القنصل الإيطالي أعرب خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي عن أمله في أن تشهد العلاقات الإيطالية - الليبية تطورًا «إيجابيًا في المستقبل»، مؤكدًا أن إيطاليا ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

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كما أكد القنصل الإيطالي للقطراني أنه سيجري «تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل شرق ليبيا»، وأن «الشركات الإيطالية سيكون لها دور في إعمار ليبيا».

إيطاليا تدعم أي قرار سيادي يحافظ على ليبيا موحدة دون تدخل خارجي
وفي الشأن السياسي، قال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي إن القنصل الإيطالي أكد دعم بلاده «أي قرار ليبي سيادي يحافظ على ليبيا موحدة دون أي تدخل خارجي، وأنها تدعم كافة المجهودات المبذولة من أجل استقرار ليبيا».

من جهته، أكد القطراني خلال اللقاء «أن إيطاليا دولة جارة وكان لها دور كبير في شتى المجالات طيلة السنوات الماضية»، منوهًا بأن «الحكومة ماضية قدمًا نحو تحقيق السلام وأن علاقتها بجمهورية إيطاليا ستكون مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين مع إمكانية توأمة المدن لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين».

استقبال القطراني للقنصل الإيطالي العام في بنغازي، الأحد 10 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
استقبال القطراني للقنصل الإيطالي العام في بنغازي، الأحد 10 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
القطراني يبحث مع القنصل الإيطالي في بنغازي تطوير وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين
القطراني يبحث مع القنصل الإيطالي في بنغازي تطوير وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين
القطراني يبحث مع القنصل الإيطالي في بنغازي تطوير وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين
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