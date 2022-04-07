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القطراني ببلدية بنغازي: رئيس الحكومة أعطى الإذن بالبدء في مشاريع الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 01:05 مساء
القطراني ببلدية بنغازي: رئيس الحكومة أعطى الإذن بالبدء في مشاريع الإعمار
القطراني متحدثا خلال اجتماع بلدية بنغازي لبحث إعمار المدينة. (بلدية بنغازي)
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أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، أن رئيس الحكومة «قد أعطى الإذن بالبدء في مشاريع الإعمار» ببلدية بنغازي، مشيرًا إلى عزمه على أن تجري عملية الإعمار في المدينة وفق الخطة المعدة لذلك.

جاء تأكيد القطراني خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، ببلدية بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري ورئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة علي بحيري ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي ومدير مكتب مشروعات بلدية بنغازي أسامة الكزة ومدير المركزي الحضري لبلدية بنغازي لمياء الغرياني ومدير عام شركة ليد اليونانية للاستشارات الهندسية وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تركز على كيفية السير قدمًا نحو الدفع بعجلة إعمار مدينة بنغازي على أسس سليمة وعلمية وسبل إنجاحها.

تسهيل إجراءات ومعاملات إعمار بنغازي
وأضافت أن القطراني أكد في مستهل كلمته «أنه عاقد العزم على أن تتم عملية الإعمار وفق الخطة المعدة والخرائط الموضوعة من قبل المختصين، وبأن رئيس الحكومة قد أعطى الإذن بالبدء في مشاريع الإعمار، وأن كافة الإجراءات والمعاملات ذات الخصوص سيتم تسهيلها».

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كما تعهد القطراني بالعمل على «إزاحة كافة العراقيل التي قد تعيق عملية الإعمار»، مشددًا على أن إعمار بنغازي «هو هدف سامٍ يطمح إليه الجميع وأن هذه المشاريع ستعود بالفائدة بعد تنفيذها على كافة أبناء الوطن».

وذكر القطراني في ختام الاجتماع إلى أن «عجلة البناء والإعمار ستبدأ ولن تتوقف إلا بعد انتهاء كافة مراحلها في كافة أرجاء البلاد»، وفق بلدية بنغازي.

رؤية واضحة لإعادة إعمار بنغازي
وأشارت البلدية إلى أن الحضور أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة أن تكون الرؤية لإعمار بنغازي واضحة ويجري دعمها بما يكفل إنهاء كافة مراحلها، مشددين على ضرورة البدء بتجهيز البُنية التحتية لكافة المشاريع قبل البدء فيها.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة أن تكون البداية لعملية الإعمار من منطقة وسط البلد التي تعتبر حاضرة بنغازي وتقع في نطاقها المباني الخدمية وذات الطابع التاريخي.

اجتماع القطراني مع مسؤولي بلدية بنغازي لبحث إعمار المدينة. (بلدية بنغازي)
اجتماع القطراني مع مسؤولي بلدية بنغازي لبحث إعمار المدينة. (بلدية بنغازي)
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري خلال اجتماع مع القطراني لبحث إعمار المدينة. (بلدية بنغازي)
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري خلال اجتماع مع القطراني لبحث إعمار المدينة. (بلدية بنغازي)
رئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة خلال اجتماع مع القطراني لبحث إعمار المدينة. (بلدية بنغازي)
رئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة خلال اجتماع مع القطراني لبحث إعمار المدينة. (بلدية بنغازي)
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