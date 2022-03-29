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القطراني يطالب وفد شركات ألمانية بسرعة استكمال المدينة الرياضية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 07:10 مساء
القطراني يطالب وفد شركات ألمانية بسرعة استكمال المدينة الرياضية في بنغازي
اجتماع القطراني مع الوفد الاستشاري للشركات الألمانية في بنغازي، الإثنين 28 مارس 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
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طالب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، «وفدا استشاريا من الشركات الألمانية» بضرورة استكمال تنفيذ مشروع المدينة الرياضية في بنغازي على وجه السرعة بمواصفات تتماشى مع التطور العالمي، وفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

جاء مطالبة القطراني خلال استقباله، أمس الإثنين، بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، وفد من المكاتب الاستشارية للشركات الألمانية بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي، إدريس غيث.

القطراني يرغب في دور أساسي للشركات الألمانية في إعمار ليبيا
وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» إن القطراني ناقش مع وفد الشركات الألمانية «المشاريع الخاصة بالمنطقة الشرقية وعلى رأسها مشروع المدينة الرياضية بنغازي ومشاريع البنية التحتية الواقعة بالمنطقة الشرقية».

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وأضاف المصدر أن وفد الشركات الألمانية أبدى خلال اللقاء «استعداده لتقديم الدعم اللازم لمشروعات البلديات للدفع نحو استكمالها وفق المعايير العالمية»، مشيرا إلى أن القطراني رحب من جهته بالوفد «وثمن تعاونه مع الدولة الليبية وأبدى رغبته في أن يكون للشركات الألمانية دورا اساسيا في إعمار ليبيا».

القطراني يعد بدعم خطط التطور والبناء في المجالات كافة
وفيما يخص المدينة الرياضية ببنغازي، قال المصدر إن القطراني «أكد أن هذا المشروع يجب أن يتم استكماله على وجه السرعة وبمواصفات تتماشى مع التطور الحاصل في المرافق الرياضية على مستوى العالم».

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أن القطراني أكد دعمه لـ«كافة المشاريع التي تستهدف فئة الشباب»، متعهدا «بأنه لن يدخر جهدا في سبيل إنجاح كافة الخطط التي تهدف إلى التطور والبناء في المجالات كافة».

اجتماع القطراني مع الوفد الاستشاري للشركات الألمانية في بنغازي، الإثنين 28 مارس 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
اجتماع القطراني مع الوفد الاستشاري للشركات الألمانية في بنغازي، الإثنين 28 مارس 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
اجتماع القطراني مع الوفد الاستشاري للشركات الألمانية في بنغازي، الإثنين 28 مارس 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
اجتماع القطراني مع الوفد الاستشاري للشركات الألمانية في بنغازي، الإثنين 28 مارس 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
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