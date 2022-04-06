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القطراني يشكل لجنة من المختصين لمتابعة الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 09:16 مساء
القطراني يشكل لجنة من المختصين لمتابعة الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية
نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
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أصدر نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين لمتابعة الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.

وتضم اللجنة المشكلة بموجب قرار القطراني رقم (9) لسنة 2022، الذي نشره مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي، اليوم الأربعاء، كلًا من الدكتور حسن عياد حسن رئيسًا، والدكتور محمد علي محمد التومي نائبًا، وعضوية كل من الدكتور ملهم محمد الدرسي والدكتور سليمان محمد عمر نشاد والدكتور همام هاشم عبدالمطلوب الورفلي، وفق نص المادة الأولى من القرار.

وستتولى اللجنة بموجب المادة الثانية من القرار «متابعة سير تقديم الخدمات للمرافق الصحية بالمنطقة الشرقية»، وكذلك «استقبال الاستفسارات من مديري المرافق الصحية المختلفة، وحل المختنقات الإدارية من تكليف الإدارات ومنح الإجازات وتنسيق العمل بين الوحدات الإدارية»

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وأكدت المادة الثالثة من القرار ضرورة «التنسيق المباشر مع وزير الصحة بخصوص أي ترتيبات مالية مثل إصدار تكليفات الشراء أو توريد الأدوية والمستلزمات الطبية أو إجراء الصيانة الإنشائية».

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن ينتهي عمل لجنة متابعة الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية بمجرد استلام الحكومة المكلفة من مجلس النواب «مهامها ما لم يصدر قرار من وزير الصحة بشأنها».

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