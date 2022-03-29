القطراني: مشاكل بلديات برقة كثيرة وحكومتنا جاءت لوضع الحلول

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، إن «مشاكل بلديات برقة كثيرة وإنهم كمسؤولين بالحكومة ما جاءوا إلا لوضع الحلول المناسبة التي تضع حدا لمعاناة المواطن»، معتبرا أن «أولى الخطوات لتصحيح الأوضاع هي تفتيت المركزية التي أثقلت كاهل المواطن، إضافة إلى اتخاذ كافة القرارات التي تساعد في حل المختنقات بالبلديات» وفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

جاء تصريح القطراني خلال اجتماع موسع عقده، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية بحضور وزراء الكهرباء عوض البدري، والاتصالات سالم الدرسي، والزراعة والثروة الحيوانية يونس سالم حسن، والأشغال العامة نصر شرح البال، والشباب المهدي شعيب محمد، والموارد المائية محمد عبدالكريم دومة ومستشار وزير الحكم المحلي أحمد بوالخنة.

عمداء البلديات يوضحون السبب الرئيسي في معاناة المواطن وانعدام الخدمات

وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» إن عمداء البلديات الحاضرين استعرضوا خلال الاجتماع «كافة المشاكل التي يعانون منها في بلدياتهم بسبب قلة الإمكانات والتخبط الإداري في قرارات وزارة الحكم المحلي بالحكومة منتهية الولاية الأمر الذي ترتب عليه تدنيا في مستوى الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر».

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وأضاف المصدر أن العمداء الحاضرين أكدوا أيضا «أن عدم وجود الإدارة الحقيقة التي تضع الحلول المناسبة والمباشرة لكافة المختنقات كان هو السبب الرئيسي في معاناة المواطن وانعدام الخدمات إضافة إلى عدم وجود قنوات اتصال مباشرة مع المعنيين كالوزراء ومسؤولي القطاعات».

القطراني يثمن احترام عمداء البلديات لشرعية الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أن الوزراء الحاضرين للاجتماع تحدث كل منهم فيما يخص وزارتهم واستعرضوا رؤاهم المستقبلية لتحسين خدمات المؤسسات التابعة لوزاراتهم، مشددين على ضرورة تواصلهم المباشر مع عمداء البلديات لوضعهم في صورة كل ما يحدث في بلدياتهم.

من جهته أكد القطراني للحاضرين أنه «يثمن احترام عمداء البلديات لشرعية الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب»، مشددا في ختام كلمته «على ضرورة العمل الجماعي لإيجاد الحلول المناسبة» لكافة المشاكل التي تعاني منها البلديات.

ووعد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني عمداء البلديات الحاضرين، بأنه سيقوم بزيارات ميدانية رفقة الوزراء إلى بلديات المنطقة الشرقية للوقوف بشكل مباشر على كل الملاحظات التي قدمها عمداء البلديات خلال الاجتماع.

اجتماع القطراني مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، الثلاثاء 29 مارس 2022.(مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)

اجتماع القطراني مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، الثلاثاء 29 مارس 2022.(مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)

اجتماع القطراني مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، الثلاثاء 29 مارس 2022.(مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)

اجتماع القطراني مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، الثلاثاء 29 مارس 2022.(مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)