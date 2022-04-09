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منظومة «الحساونة - سهل الجفارة»: عودة الإنتاج إلى أقصى معدلاته مساء السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 12:03 صباحا
منظومة «الحساونة - سهل الجفارة»: عودة الإنتاج إلى أقصى معدلاته مساء السبت
جانب من مرافق منظومة النهر الصناعي. (أرشيفية: صفحة جهاز النهر الصناعي)
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توقع جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» عودة الإنتاج إلى أقصى معدلات المتاحة في المنظومة مساء اليوم السبت.

وأشار الجهاز إلى استقرار تغذية الحقول والآبار بالتسار الكهربائي مساء أمس الجمعة، وبدء زيادة معدلات وتدفق المياه بمساري المنظومة وخط ترهونة - بوزيان بشكل تدريجي.

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- منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات

والثلاثاء الماضي، أفاد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، بحدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار بمنظومة «الحساونة- سهل الجفارة» أدى إلى توقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان بشكل كامل.

وسبق أن حدثت هذه الأزمة في منتصف شهر مارس الماضي، وأجرى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تنسيقا مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة التغذية.

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