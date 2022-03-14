منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»، بجهاز مشروع النهر الصناعي، عودة التيار الكهربائي لحقلي آبار الحساونة الجنوبي والشمالي، وبدء عمليات الضخ بمسارات المنظومة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة «الحساونة-سهل الجفارة» بجهاز النهر الصناعي، انقطاع التيار الكهربائي عن كافة حقول الآبار؛ مما تسبب في توقف الضخ المائي.

- منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: توقف ضخ المياه بعد انقطاع الكهرباء

وأجرى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تنسيقًا مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة التغذية، وتوقع حينها: «انخفاض تدفق المياه إلى حين إعادة تشغيل حقول الآبار».