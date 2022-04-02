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الحويج يتفق مع نظيره التونسي على تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 11:01 مساء
الحويج يتفق مع نظيره التونسي على تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي
من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
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اتفق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، أمس الجمعة في تونس، وخلص إلى الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، وتفعيل المنطقة الخاصة زوارة، خلال الفترة المقبلة، ودعم اللجان الفنية لتعزيز التعاون، ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع، وفق بيان صادر، السبت، عن الوزارة الليبية.

كما اتفق الوزيران على تحفيز قطاع الاستثمار والفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والزراعة والصحة، وإنشاء مصحات تونسية في ليبيا كنوع من الاستثمار، والدخول في المشاركة بالخارطة الاستثمارية، ووضع تصور لتجارة العبور نحو أفريقيا.

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اتفاق على تبادل الصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية بين ليبيا وتونس

الحويج: ليبيا تتطلع لوضع خارطة مشتركة للاستثمار مع تونس
وعبر الحويج عن تطلع ليبيا لتعزيز التعاون مع تونس، ووضع خارطة مشتركة للاستثمار بين البلدين تستهدف دعم وتطوير صناعة الغذاء والدواء كخطوة أولى، وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بالبلدين.

وأشار الوزير إلى رغبة ليبيا في التنسيق مع تونس حول أدوات التمويل اللازمة لتنفيذ الخارطة المشتركة، لافتًا إلى أن بلاده تعمل على تفعيل المنطقة الخاصة الواقعة بمدينة زوارة وحتى الحدود التونسية؛ بهدف توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار (تونس، والجزائر) إضافة إلى تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع الحويج مع نظيره التونسي في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)
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