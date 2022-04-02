«الاقتصاد» تطلع على التجربة التونسية في تنظيم توريد وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع مسؤولو وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال زيارة إلى تونس على التجربة التونسية في تنظيم وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية وتحديد أسعارها.

جاء ذلك خلال لقاء ضم مستشار وزير الاقتصاد والتجارة، شذر الصيد، ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات الطبية، ليلى العربي، مع مدير عام الصيدلية المركزية التونسية، بشير الأيرماني، وفق بيان صادر عن الوزارة الليبية.

- الحويج يبحث تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين ليبيا وتونس

- الحويج ومحافظ «المركزي التونسي» يبحثان تقديم تسهيلات للشركات ورجال الأعمال

- اتفاق على تبادل الصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية بين ليبيا وتونس

وأشار البيان إلى أن المسؤولين الليبيين اطلعوا خلال اللقاء على الآلية المعتمدة بتونس والضوابط المعمول بها في توزيع وبيع الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم الشركات الموردة لها عبر جهات الاختصاص.

كما تطرق اللقاء أيضًا إلى آلية منح رخص وترويج للشركات الأجنبية لبيع الدواء في تونس بنسبة 12.5% أقل من سعر بيع الجملة في بلد المنشأ، ومدى إمكانية تطبيقها في ليبيا، واتفق الجانبان على تنظيم فعاليات مشتركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم عمليات التوريد والتوزيع بالسوق المحلية.

من مباحثات مسؤولي وزارة الاقتصاد في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)

من مباحثات مسؤولي وزارة الاقتصاد في تونس، 1 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد)