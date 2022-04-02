الحويج ومحافظ «المركزي التونسي» يبحثان تقديم تسهيلات للشركات ورجال الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي؛ لمناقشة آليات دعم وتشجيع القطاع المالي وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال.

جاء ذلك في بيان لمنصة «حكومتنا»، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن اللقاء عقد خلال زيارة الحويج إلى تونس، التي اجتمع خلالها أيضًا مع وزير التخطيط التونسي سمير سعيد، إذ جرت مناقشة تعزيز التبادل التجاري المشترك في الصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية.

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كما جرت مناقشة ضرورة وضع تصور مشترك لدفع التبادل والاستثمار المشترك، خاصة في بعض القطاعات الحياتية وذات البعد الاستراتيجي ومنها المواد الأولية، وكذلك الخدمات الصحية.