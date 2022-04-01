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لا إصابات بفيروس «كورونا» في الجنوب بعد تحليل 14 عينة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 04:41 مساء
لا إصابات بفيروس «كورونا» في الجنوب بعد تحليل 14 عينة
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020، (لجنة مجابهة كورونا في سبها)
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أعلن مركز سبها الطبي، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد في الجنوب الليبي، أمس الخميس، بعد تحليل 14 عينة.

وقال المركز، في بيان اليوم الجمعة، إن تحليل الـ14 عينة أظهر سلبيتها جميعا، كما لم تسجل أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

- 33 إصابة جديدة و4 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، علاوة على أربع حالات وفاة و33 حالة شفاء من الوباء.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 501 ألف و738 حالة بينها 490 ألفا و52 شفاء، و5267 نشطة، و101 حرجة، و6419 وفاة.

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