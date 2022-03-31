Atwasat

الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 09:18 مساء
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)
alwasat radio

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل مشاكلها كافة، وإحالة مخصصاتها سواء أكانت في الباب الثاني أم الثالث، وكذلك ضرورة انتظام رواتبهم بالخارج.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة، اليوم الخميس، إلى ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من أجل «تفقد سير العمل بالوزارة والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بها، من خلال الاجتماع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة»، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك».

- «الخارجية» تناقش تذليل الصعوبات أمام السفارات الباحثة عن مقرات لها
- رواتب السفارات بالخارج ضمن مناقشات الكبير والمنقوش

وقدمت المنقوش خلال الاجتماع، موجزا حول أنشطة الوزارة خلال العام الحالي، وكيفية تعاملها مع كافة الملفات الإقليمية والدولية، كما وضعت الدبيبة في صورة الصعوبات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج والتي تحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة أوضاعها.

وأضاف البيان أن الدبيبة قدم الشكر للعاملين بوزارة الخارجية على نجاحهم في تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى خلال السنوات العشر الماضية، ثم جرى تقديم عرض ضوئي تفصيلي يوضح التحديات التي تواجه وزارة الخارجية والسفارات الليبية في الخارج.

عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)
عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)
عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)
عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)
عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)
عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»

البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث

أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوجناح يبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها
أبوجناح يبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات ...
اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة الوافدة
اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة الوافدة
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال ......
المزيد
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ......
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة...
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد ......
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية ......
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط