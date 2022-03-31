الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل مشاكلها كافة، وإحالة مخصصاتها سواء أكانت في الباب الثاني أم الثالث، وكذلك ضرورة انتظام رواتبهم بالخارج.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة، اليوم الخميس، إلى ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من أجل «تفقد سير العمل بالوزارة والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بها، من خلال الاجتماع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة»، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك».

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وقدمت المنقوش خلال الاجتماع، موجزا حول أنشطة الوزارة خلال العام الحالي، وكيفية تعاملها مع كافة الملفات الإقليمية والدولية، كما وضعت الدبيبة في صورة الصعوبات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج والتي تحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة أوضاعها.

وأضاف البيان أن الدبيبة قدم الشكر للعاملين بوزارة الخارجية على نجاحهم في تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى خلال السنوات العشر الماضية، ثم جرى تقديم عرض ضوئي تفصيلي يوضح التحديات التي تواجه وزارة الخارجية والسفارات الليبية في الخارج.

عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)

عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)

عبدالحميد الدبيبة يزور ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويجتمع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة (صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على فيسبوك)