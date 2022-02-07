«الخارجية» تناقش تذليل الصعوبات أمام السفارات الباحثة عن مقرات لها

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد حميمه، مع مصلحة أملاك الدولة تذليل الصعوبات أمام السفارات، وسط تحركات دبلوماسية لاستئناف عدد من الدول نشاط السفارات في طرابلس والقنصليات في بنغازي.

واجتمع حميمه مع مدير مكتب أملاك الدولة كامل غبين بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الإثنين، وبحثا الصعوبات التي تواجه بعض السفارات الراغبة في التعاقد مع المصلحة لتوفير مقرات لها.

- حكومة الوحدة: روسيا تعتزم فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي

- السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

كما جرى التطرق إلى أهمية العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل تذليل هذه الصعوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص.

وأخيرًا، أعلنت كل من روسيا وتركيا عزمهما استئناف العمل الدبلوماسي الكامل في طرابلس وبنغازي، في إطار توطيد العلاقات مع ليبيا.

وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد حميمه مع مدير مكتب أملاك الدولة كامل غبين، 7 فبراير 2022. (الوزارة)