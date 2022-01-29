السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلمز، اليوم السبت، رغبة واستعداد بلاده لإعادة افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي، المغلقة منذ العام 2014، شرط أن تكون «الظروف مواتية».

وقال يلمز خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مسؤولين من بلدية بنغازي: «تركيا راغبة ومستعدة لإعادة افتتاح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي من جديد عندما تكون الظروف مواتية».

وبخصوص استئناف الرحلات الجوية إلى مطار بنينا الدولي، قال السفير التركي إن فريقًا فنيًّا من شركة الخطوط الجوية التركية سيزور المطار قريبًا، وسيعد تقريرًا بخصوص جاهزيتها لاستئناف الرحلات، مؤكدًا عزم بلاده على إعادة الرحلات الجوية متى كان المطار جاهزًا.

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السفير يدافع عن التواجد التركي في ليبيا

إضافة إلى ذلك كشف الدبلوماسي التركي زيارة قريبة لممثل وكالة التعاون والتنسيق التركي إلى مدينة بنغازي بهدف استطلاع ما تستطيع الوكالة القيام به في الشرق الليبي، لافتة إلى حديثه مع المسؤولين في بنغازي على ضرورة استئناف الأعمال المتوقفة بشأن توأمة البلديات.

وعند سؤاله عن التواجد التركي في ليبيا، قال يلمز إن هذا التواجد يأتي انطلاقًا من مذكرة التفاهم العسكري الموقعة في العام 2019، وأضاف: «قواتنا تقدم الاستشارات والتدريب للعناصر الليبية»، معتبرًا عدم اعتماد مجلس النواب لهذه المذكرة «شأنًا تشريعيًّا داخليًّا في ليبيا».

ووصل يلمز على رأس وفد يضم دبلوماسيين ورجال أعمال، صباح السبت، إلى مدينة بنغازي إذ التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولين ببلدية بنغازي. وناقش السفير التركي مع مسؤولي بنغازي إعادة افتتاح القنصلية التركية، واستئناف خط الطيران المباشر بين بنغازي وإسطنبول، وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي.

وقالت بلدية بنغازي، في بيان، إن اللقاء خلص إلى «الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا، والعمل على زيارة الخبراء والمختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة».

سفير تركيا لدى ليبيا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، 29 يناير 2022. (صورة من بث مباشر)