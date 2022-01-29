Atwasat

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 10:28 مساء
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف
سفير تركيا لدى ليبيا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، 29 يناير 2022. (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

أعلن سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلمز، اليوم السبت، رغبة واستعداد بلاده لإعادة افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي، المغلقة منذ العام 2014، شرط أن تكون «الظروف مواتية».

وقال يلمز خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مسؤولين من بلدية بنغازي: «تركيا راغبة ومستعدة لإعادة افتتاح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي من جديد عندما تكون الظروف مواتية».

وبخصوص استئناف الرحلات الجوية إلى مطار بنينا الدولي، قال السفير التركي إن فريقًا فنيًّا من شركة الخطوط الجوية التركية سيزور المطار قريبًا، وسيعد تقريرًا بخصوص جاهزيتها لاستئناف الرحلات، مؤكدًا عزم بلاده على إعادة الرحلات الجوية متى كان المطار جاهزًا.

- السفير التركي يبحث مع بوجواري إعادة فتح القنصلية في بنغازي واستئناف خط الطيران المباشر
- سفير تركيا يزور بنغازي ويلتقي مسؤولي البلدية

السفير يدافع عن التواجد التركي في ليبيا
إضافة إلى ذلك كشف الدبلوماسي التركي زيارة قريبة لممثل وكالة التعاون والتنسيق التركي إلى مدينة بنغازي بهدف استطلاع ما تستطيع الوكالة القيام به في الشرق الليبي، لافتة إلى حديثه مع المسؤولين في بنغازي على ضرورة استئناف الأعمال المتوقفة بشأن توأمة البلديات.

وعند سؤاله عن التواجد التركي في ليبيا، قال يلمز إن هذا التواجد يأتي انطلاقًا من مذكرة التفاهم العسكري الموقعة في العام 2019، وأضاف: «قواتنا تقدم الاستشارات والتدريب للعناصر الليبية»، معتبرًا عدم اعتماد مجلس النواب لهذه المذكرة «شأنًا تشريعيًّا داخليًّا في ليبيا».

ووصل يلمز على رأس وفد يضم دبلوماسيين ورجال أعمال، صباح السبت، إلى مدينة بنغازي إذ التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولين ببلدية بنغازي. وناقش السفير التركي مع مسؤولي بنغازي إعادة افتتاح القنصلية التركية، واستئناف خط الطيران المباشر بين بنغازي وإسطنبول، وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي.

وقالت بلدية بنغازي، في بيان، إن اللقاء خلص إلى «الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا، والعمل على زيارة الخبراء والمختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة».

سفير تركيا لدى ليبيا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، 29 يناير 2022. (صورة من بث مباشر)
سفير تركيا لدى ليبيا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، 29 يناير 2022. (صورة من بث مباشر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»

حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»
«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم لعناصر «داعش»

«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم ...
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يناقش مع القطراني التطورات السياسية
الدبيبة يناقش مع القطراني التطورات السياسية
بينهم طلاب مدارس.. تسجيل 75 إصابة بفيروس «كورونا» في بني وليد
بينهم طلاب مدارس.. تسجيل 75 إصابة بفيروس «كورونا» في بني وليد
غرفتا الصناعة في طرابلس وأثينا توقعان مذكرة تفاهم لرفع مستوى التبادل التجاري
غرفتا الصناعة في طرابلس وأثينا توقعان مذكرة تفاهم لرفع مستوى ...
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي ...
وليامز ووزير خارجية مالطا: لابد من إعادة الانتخابات الليبية لمسارها الثابت
وليامز ووزير خارجية مالطا: لابد من إعادة الانتخابات الليبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
المزيد
المنقوش تصل الكويت للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية
المنقوش تصل الكويت للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة ......
الحويج: التحول الرقمي أساس قيام الدولة الحديثة
الحويج: التحول الرقمي أساس قيام الدولة الحديثة...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
وليامز ووزير خارجية مالطا: لابد من إعادة الانتخابات الليبية لمسارها الثابت
وليامز ووزير خارجية مالطا: لابد من إعادة الانتخابات الليبية ......
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط