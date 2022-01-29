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السفير التركي يبحث مع بوجواري إعادة فتح القنصلية في بنغازي واستئناف خط الطيران المباشر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 05:52 مساء
السفير التركي يبحث مع بوجواري إعادة فتح القنصلية في بنغازي واستئناف خط الطيران المباشر
السفير التركي كنعان يلماز مع مسؤولي بلدية بنغازي, 29 يناير 2022. (بلدية بنغازي)
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بحث وفد تركي ترأسه السفير كنعان يلماز، ودبلوماسيون ورجال أعمال أتراك، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، إعادة افتتاح القنصلية التركية واستئناف خط الطيران المباشرة بين بنغازي وإسطنبول.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد التركي، إلى بلدية بنغازي اليوم، حيث كان في استقبالهم الصقر بوجواري، وفق بيان للبلدية اليوم.

ولفت البيان إلى أن اللقاء حضره عضو مجلس النواب بدر بونحيب، ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي، ورئيس الغرفة التجارية بنغازي صالح العبيدي، وعدد من رجال الأعمال في مدينة بنغازي.

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وناقش اللقاء، عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها إعادة فتح القنصلية التركية واستئناف الطيران المباشر بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي، والعمل على زيارة الخبراء والمختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي، والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة.

وبحسب البيان، شهد اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا.

من جانبه أكد السفير التركي، أهمية التعاون المشترك بين البلدين، لما فيه «مصلحة الجميع»، مشيرًا إلى رغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية المشتركة، و«عمل كل ما من شأنه تقوية العلاقات التركية-الليبية»، من خلال تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والخدمية.

وشدد بوجواري، على ضرورة تحقيق تعاون جاد، وأهمية فتح القنصلية التركية وعودة الطيران المباشر بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في البلدية، خاصة تلك التي لديها تعاقدات سابقة في المدينة.

وفي 14 يونيو من العام 2014، أعلنت تركيا إغلاق قنصليتها العامة في بنغازي «بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة».

السفير التركي كنعان يلماز مع مسؤولي بلدية بنغازي, 29 يناير 2022. (بلدية بنغازي)
السفير التركي كنعان يلماز مع مسؤولي بلدية بنغازي, 29 يناير 2022. (بلدية بنغازي)
السفير التركي كنعان يلماز مع مسؤولي بلدية بنغازي, 29 يناير 2022. (بلدية بنغازي)
السفير التركي كنعان يلماز مع مسؤولي بلدية بنغازي, 29 يناير 2022. (بلدية بنغازي)
السفير التركي كنعان يلماز مع مسؤولي بلدية بنغازي, 29 يناير 2022. (بلدية بنغازي)
السفير التركي كنعان يلماز مع مسؤولي بلدية بنغازي, 29 يناير 2022. (بلدية بنغازي)
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