المنقوش تدعو إلى إحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش إلى الإسراع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء؛ لمواجهة الأخطار المشتركة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة، التي تستهدف عديد الدول.

وأكدت أهمية التجمع في تحقيق السلم والأمن، في هذا الفضاء الذي يضم 25 دولة من دول القارة الأفريقية، وتمسك ليبيا بدورها اتجاه عمقها الأفريقي، حسب كلمتها بالدورة 21 للمجلس التنفيذي للتجمع في العاصمة المغربية الرباط، أمس الثلاثاء، والتي نقلتها وزارة الخارجية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وشددت على أهمية تقوية أجهزة التجمع وتعزيز فاعليتها واستعداد الدولة الليبية لعودة هذه المنظمة للعمل من العاصمة طرابلس، واحتضان أشغالها على كل المستويات، وأن ليبيا تؤمن على ضرورة تحقيق التكامل والتعاون الأفريقي ضمن أجندة التنمية الأفريقية.

كما أدارت المنقوش جزءا من الجلسة، بناء على طلب من دولة تشاد باعتبارها رئيسا للمجلس التنفيذي لأعمال الدورة، بما يعد إشارة إيجابية لعودة ليبيا لتجمع الساحل والصحراء، بدعم من الدول الأفريقية والعربية.

المنقوش خلال إدارتها جزءا من أعمال الجلسة.

صورة تذكارية للمنقوش مع المشاركين في الاجتماع.