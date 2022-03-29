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هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هويات 4 جثث مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 02:15 مساء
هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هويات 4 جثث مجهولة
اجتماع لجنة مراجعة نتائج البصمة الوراثية بهيئة البحث عن المفقودين، 29 مارس 2022، (صفحة الهيئة على فيسبوك)
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية أربع جثث مجهولة، جرى انتشالها في وقت سابق.

وقارنت اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج البصمة الوراثية «DNA» نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات بعينات مأخوذة من أهالي المفقودين، لتتطابق النتائج مع أربع أسر منهم، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الثلاثاء.

وستراسل اللجنة، مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، والنيابات المختصة لتبليغ الأهالي، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن عدد الجثث مجهولة الهوية، التي جرى التعرف عليها حتى الآن، بلغ 127 جثة، حيث جرى مقارنة عيناتها بعينات مرجعية من أهالي المفقودين، وصل إجماليها إلى 2403 عينات.

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