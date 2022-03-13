بيانات المركزي: 31.7 مليار دينار سيولة نقدية خارج المصارف

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي إن حجم النقود (السيولة) خارج المصارف انخفض إلى 31.7 مليار دينار العام الماضي، مقابل 39.7 مليار دينار في العام 2020.

وحسب النشرة الاقتصادية للربع الرابع من العام 2021، فإن إجمالي المعروض النقدي في البلاد بلغ 100.6 مليار دينار حتى نهاية العام 2021. وأشارت بيانات «المركزي» إاى أن حجم النقود (السيولة) 97.3 مليار دينار، من بينها 65.5 مليار دينار ودائع تحت الطب، و31.7 مليار دينار عملة خارج المصارف.

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وبهذا تكون حجم السيولة المتداولة خارج المصارف قد تراجعت بفارق 7 مليارات دينار مقارنة بالرقم المسجل في العام 2020 والبالغ 39.7 مليار دينار في العام 2020 - حسب بيانات سابقة للمصرف المركزي. أما شبه النقود، التي تمثل الودائع الزمنية للقطاع الخاص والمؤسسات العامة وشبه العامة بالدينار وبالعملات الأجنبية، فقد وصلت إلى 3.2 مليار دينار، حسب بيانات المركزي.

من جهة أخرى، منح المصرف المركزي قروضًا حسنة لعشرة مصارف بلغت قيمتها نحو 19.85 مليار دينار في نهاية العام 2020، حسب بيانات المركزي. وفي المالية العامة، أشارت البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات سجل 105.62 مليار دينار، استحوذت عائدات النفط على معظمها بنحو 103.36 مليار دينار، وفق نشرة «المركزي».