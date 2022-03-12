19.8 مليار دينار قروضا لعشرة مصارف في نهاية 2020

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات رسمية بأن المصرف المركزي منح قروضًا حسنة لعشرة مصارف بلغت قيمتها بنحو 19.85 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وأظهرت بيانات الربع الرابع من العام 2021، أن المركزي منح هذه القروض لتدني أرصدة فروع المصارف خصوصًا في طرابلس، وذلك بغرض تخفيف المعاناة عن المواطنين، فيما يتعلق بصكوك المقاصة العالقة، ومعالجة مشكلة المقاصة بين المصارف، وتوفير السيولة النقدية لكافة المدن، وأيضًا لتغطية الاعتمادات وعمليات النقد الأجنبي، حيث بلغ رصيد القروض والحسابات تحت التسوية حتى نهاية العام 2020 نحو 19 مليارًا و 850.7 مليون دينار موزعة كما يلي:

7.5 مليار دينار لمصرف الجمهورية، و3.6 مليار دينار لمصرف التجاري الوطني، و4.4 مليار دينار لمصرف الوحدة، و575.8 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا، و184 مليون دينار لمصرف السراي، و2.7 مليار دينار لمصرف التجارة والتنمية، و189.8 مليون دينار لمصرف الإسلامي الليبي، و168 مليون دينار لمصرف المتوسط، و119 مليون دينار لمصرف الصحاري، و160 مليون دينار لمصرف الواحة.

