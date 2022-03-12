النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، اليوم السبت، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد (بالأسعار الثابتة) بلغ 91.42 مليار دينار حتى نهاية العام 2021، فيما سجل معدل التضخم 4.1%.

وحسب النشرة الاقتصادية للربع الرابع من العام 2021، فإن الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية دون حساب تأثيرات التضخم) وصل إلى 193.29 مليار دينار في نهاية العام.

وفي المالية العامة، أشارت البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات سجل 105.62 مليار دينار، استحوذت عائدات النفط على معظمها بنحو 103.36 مليار دينار، وفق نشرة «المركزي».