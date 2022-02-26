بالصور.. إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إن الجهات الأمنية في المنطقة الغربية، باشرت إزالة المباني المقامة في نطاق حرمة خط الغاز الساحلي الذي تديره الشركة، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم من قوة إنفاذ القانون.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، إلى توجيهات النائب العام، المستشار الصديق الصور، مطلع شهر فبراير الجاري، إلى مدير إدارة إنفاذ القانون، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، بشأن المخالفات التي تتعرض لها شبكة نقل الغاز الساحلي، إذ طالبهما بإزالة تلك المخالفات، التي تتمثل في المباني والمنشآت، وأي نشاط يمارس داخل نطاق حرمة خط الغاز المحددة بـ50 متراً على كل جانب..

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وأوضحت الشركة ن خط الغاز يتعرض لمخالفات واعتداءات متكررة تشكل خطراً على المواطن، وتهدد عمليات الغاز التي تعد الشريان الرئيسي المغذي لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وعدد من المنشآت الصناعية.

وشدد الشركة على أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، في وقت سابق، بشأن تلك الاعتداءات المرتكبة على مسار الخط التابع لها، لما قد يسببه من أضرار وخطورة على الخط والمقيمين في نطاقه.

إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية, 26 فبراير 2022. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية, 26 فبراير 2022. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية, 26 فبراير 2022. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية, 26 فبراير 2022. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية, 26 فبراير 2022. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)