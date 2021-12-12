«سرت لإنتاج النفط» تبدأ المرحلة الثانية من مشروع «حقل الخير»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 08:48 صباحا
الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز مسعود سليمان عيسى خلال لقاء مصور. (المكتب الإعلامي للشركة)

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، بدء المرحلة الثانية من مشروع «حقل الخير»، وهي الحفر التطويري واستكشاف الخير B وربط آبار الامتياز 107 كاميليا.

كما أكد سليمان، خلال تكريم المشاركين في مشروع حقل الخير النفطي من الشركات الخدمية والمستخدمين والجهات الأمنية، البدء في مشروع حقل الرشاد.

- شركة سرت تفتتح حقل الخير النفطي

وفي 22 نوفمبر الماضي، أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، افتتاح حقل الخير النفطي، بعدما بدأت مطلع أكتوبر الماضي، التشغيل التجريبي للحقل بعد وضعه على الإنتاج.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة، مسعود سليمان موسى، تجهيز الحقل بمنظومة للإطفاء والسلامة حديثة من قبل مراقبة الإطفاء وإدارة صيانة الحقول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
بالصور: مناورة بحرية «مصرية - روسية» بالبحر المتوسط
عربى
الأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة عبر بوابة الهلال في الدوري الليبي
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
بايدن يختتم قمة حول الديمقراطية وسط انتقادات
دولى
تونس أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا
رياضة عالمية
روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا
دولى
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلامات الرئيسية لتلف ممتص الصدمات في سيارتك