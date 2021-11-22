شركة سرت تفتتح حقل الخير النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 10:27 صباحا
حفل افتتاح حقل الخير النفطي، 22 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، افتتاح حقل الخير النفطي صباح اليوم الإثنين.

ونشرت صفحة الشركة على موقع «فيسبوك» بثًا مباشرًا للفعالية.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، بدأ التشغيل التجريبي للحقل بعد وضعه على الإنتاج.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة، مسعود سليمان موسى، تجهيز الحقل بمنظومة للإطفاء والسلامة حديثة من قبل مراقبة الإطفاء وإدارة صيانة الحقول.

وأشار  إلى تأهيل المعمل واستلام اعتماد منظومة القياس من الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال جميع الأعمال المرتبطة بالمخيم السكني ومرافقه والمركز الصحي والنادي الترفيهي والسياج الخارجي وفتح المسارات للآبار وجميع الأعمال الأخرى.

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