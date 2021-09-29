التشغيل التجريبي لحقل الخير النفطي الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 01:54 صباحا
زيارة رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، جاهزية حقل الخير لوضعه على الإنتاج، وفق الموعد الذي يراه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط.

وقال موسى إن موعد التشغيل التجريبي للحقل سيتم خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لوضعه على الإنتاج، وفق بيان لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز على «فيسبوك».

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وفي زيارته لموقع الحقل، الثلاثاء، حضر رئيس مجلس الإدارة التشغيل التجريبي لمنظومة الإطفاء، وهي «منظومة من طراز حديث نفذت من قبل مراقبة الإطفاء وإدارة صيانة الحقول بمواصفات عالية تتوافق مع المواصفات المعتمدة في مجال السلامة والإطفاء»، وفق البيان.

وأشار موسى إلى جاهزية المعمل واستلام اعتماد منظومة القياس من الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط. واستكملت جميع الأعمال المرتبطة بالمخيم السكني ومرافقه والمركز الصحي والنادي الترفيهي والبستنة والسياج الخارجي وفتح المسارات للآبار وجميع الأعمال الأخرى.

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