صنع الله يبحث عمليات تطوير حقل الخير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 06:01 مساء
صنع الله خلال لقاء مع رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت مسعود سليمان. (مؤسسة النفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عمليات تطوير حقل الخير التي تجريها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ونسب الإنجاز التي وصلت إليها.

وبحث صنع الله خلال لقاء مع رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت مسعود سليمان، الإثنين، «مشروع صيانة خط نقل الغاز (11 كيلو) ومراحل التنفيذ التي جرى التوصل إليها حاليًا»، حسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة النفط.

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وحسب بيان صحفي، صادر عن المؤسسة، جرت خلال الاجتماع مناقشة وضع الشركة الحالي وأنشطتها المختلفة متضمنةً برامج الصيانة والحفر والإنتاج وغيرها من الأنشطة المهمة، وجهود شركة سرت للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية، ومساعي المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير شبكات خطوط نقل الغاز الى محطات الكهرباء.

وعبر صنع الله عن امتنانه «لما حققته شركة سرت من إنجازات رغم التحديات التي تمر ويمر بها قطاع النفط بليبيا، من شح للموارد المالية والميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع وتنفيذ مشاريع حيوية تنهض باقتصاد ليبيا الذي تأثر كثيراً خلال السنوات الأخيرة».

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