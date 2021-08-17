ربط إنتاج حقل الخير التابع لشركة سرت بميناء السدرة النفطي

عملية ربط حقل الخير بخط الإنتاج 24 بوصة من حقـل الزقوط التابع لشركة الواحة المتجه إلى مينـاء السـدرة النفطي. (شركة سرت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الإثنين، نجاح عملية ربط إنتاج حقل «الخير» من الخام بميناء السدرة النفطي، عبر خط الإنتاج 24 بوصة من حقل الزقوط التابع لشركة الواحة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الربط جرى من خلال «عملية الثـقـب الساخـن للأنبوب دون أن يتوقـف تدفـق النفـط في عملية معقـدة وحساسـة، وإنجـازها دون أي خطأ يمثـل نجاحـاً كبيـراً في صناعـة النفـط»، مبينة أن «أي خطأ قد يترتب عليه توقف الضـخ عبر الأنـبوب إلى خزانات السـدرة سيكون أمـراً كارثيـاً يؤثـر بشكل مباشــر على الإنتاج».

وأشادت الشركة بجهود المختصين وعملية الاختيار والتقييــم الفني واختيـار المقــاول الجيد والعناصــر ذات الخبــرة التي ساهمت في إنجاح العملية دون أيـــة أخطـــاء، مشيرة إلى أن «هــذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط الإنتاج من شركــة سـرت لإنتــاج وتصنيع النفـط والغـاز إلى ميناء آخر عــدا ميناء مرسى البريقــة».

وحضر عملية الربط رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، وعضو مجلس الإدارة للعمليات، مصفى هماد.

وهنأ رئيس شركة سرت في كلمتــه لحظــة الانتهاء من أعمال ربط الخـط العاملين بقطاع النفط والغاز على نجاح العملية، مـؤكــداً أن هذا المشـروع «ستتـلوه مشاريع أخرى في غرب ليبيا بحوض غدامس والقطعة 101 بحوض مرزق لتُربَـط على موانئ أخرى كذلك».

وأشاد موسى بدعم المؤسســة الوطنيــة للنفــط ومساندتها للشركة طيـــلة المـراحــل التي سبقــت هــذه اللحظــة، وكذلك شركة الواحة للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية لدعم تنفيذ المشروع.

وقال موسى إن «شركـات القطـاع رغـم عدم تسييل الميزانيات إلا أنهـا تعمـل في عمق الصحراء الليبــية دون كـلل، وتتبـادل الخبرات والاحتياجــات إيماناً منهــا بأن القطاع هو مصـدر الدخــل الوحيــد» للدولة و«يحــتاج إلى الدعم والمسانــدة بعيداً عن أيـة مُنغّصـات، وأن يُتــركَ رجالُــه من أمثــال هــؤلاء ليعملوا بصمـــت».

عملية ربط حقل الخير بخط الإنتاج 24 بوصة من حقـل الزقوط التابع لشركة الواحة المتجه إلى مينـاء السـدرة النفطي. (شركة سرت)

عملية ربط حقل الخير بخط الإنتاج 24 بوصة من حقـل الزقوط التابع لشركة الواحة المتجه إلى مينـاء السـدرة النفطي. (شركة سرت)

عملية ربط حقل الخير بخط الإنتاج 24 بوصة من حقـل الزقوط التابع لشركة الواحة المتجه إلى مينـاء السـدرة النفطي. (شركة سرت)