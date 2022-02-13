الدبيبة يؤكد لـ«وليامز» «ضرورة استكمال خارطة الطريق»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، «التطورات السياسية الجارية في البلاد»، حسب بيان صادر عن الحكومة.

ونقلت الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الدبيبة تأكيده خلال لقائه وليامز «ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام».

وأوضح أنه «ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف».

وقرر مجلس النواب، الخميس، تكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس بتشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف، معربًا عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

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في المقابل، قال عبدالحميد الدبيبة، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسي هو مَن يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار».

وفي وقت توالت ردود الأفعال الداخلية والخارجية بين مرحب ورافض لهذه الخطوة، أعلن باشاغا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية شاملة، مؤكدًا تعاونه مع مجلسي النواب والدولة. بدوره حدد الدبيبة 17 فبراير موعدًا لإعلان خطة سياسية تحت عنوان «عودة الأمانة للشعب» بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، قال إن الأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد بما في ذلك ليبيا، وأضاف أن تعيين واختيار رئيس وزراء مكلف هو قرار سيادي يتخذ وفق القوانين والإجراءات الليبية، مشيرًا إلى أن «هناك رئيس وزراء حاليًا هو السيد الدبيبة».

