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القيادة العامة ترحب بقرار البرلمان تكليف باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 03:51 مساء
القيادة العامة ترحب بقرار البرلمان تكليف باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة
الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري خلال إلقائه بيان الترحيب بتكليف باشاغا لقيادة الحكومة الجديدة. (صورة من فيديو: القيادة)
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أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، «ترحيب القيادة وتأييدها قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس بتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد».

وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن «تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب».

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وأشار إلى أن القيادة تتابع كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية «بهدف الدفع بالوطن نحو الأمام، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإقرار دستور للبلاد، وبدء عجلة التنمية في أجواء يسودها الأمن والاستقرار».

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