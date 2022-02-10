بليحق: مجلس النواب يختار باشاغا رئيسا للحكومة بالإجماع

القاهرة - بوابة الوسط

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان مقتضب، إن «المجلس صوت على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة بإجماع الحاضرين».

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وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف صالح، خلال جلسة الخميس: «أُبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب»، داعيًا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس، ثم انقطع بث الجلسة.