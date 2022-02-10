15 نائبا يشككون في «مشروعية» تصويت البرلمان على التعديل الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

شكك 15 عضوًا بمجلس النواب في «مشروعية» التصويت، الذي شهدته، جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري الموقت.

ووافق مجلس النواب على التعديل الدستوري، خلال جلسة الخميس. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ«الأغلبية المطلقة» على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.

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وقال النواب في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «إن ما جرى إقراره في جلسة مجلس النواب من تعديل للإعلان الدستوري لم يجر التصويت عليه داخل القاعة بنعم أو لا والذي يتطلب موافقة أغلبية موصوفة من أعضاء المجلس وهي ثلثي عدد أعضاء المجلس +1».