وليامز تبحث في بنغازي إمكانية إنشاء مجلس استشاري للمرأة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في بنغازي اليوم الثلاثاء، إمكانية إنشاء مجلس استشاري للمرأة لدعم صنع السياسات للنهوض بالمرأة الليبية وتمكينها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع ممثلات عن المجتمع المدني في مدينة بنغازي، حيث ناقشت التطورات الأخيرة و«ضرورة تهيئة الظروف السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، وفق تغريدة عبر حسابها في «تويتر».

- الانتخابات محور لقاءات وليامز في بنغازي

وفي 17 ديسمبر الماضي، زارت وليامز مدينة بنغازي واجتمعت مع ممثلين للمؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وكذلك المجتمع المدني وعدد من الناشطات.

على هامش لقاء جمع ستيفاني وليامز مع ممثلات عن المجتمع المدني في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء (حساب وليامز على تويتر)