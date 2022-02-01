مركز الحرس البلدي أبوقرين يتسلم سيارة حديثة لدعمه في تأدية عمله

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم فرع جهاز الحرس البلدي في أبوقرين، اليوم الثلاثاء، سيارة حديثة مجهزة من الإدارة العامة لجهاز الحرس البلدي في طرابلس برئاسة اللواء رجب قطوسة.

وقال رئيس فرع جهاز البلدي في أبوقرين، محمد الجالي، لـ«بوابة الوسط» إن السيارة التي تسلمها الفرع تأتي في إطار الدعم المقدم لفروع ومراكز الحرس البلدي للقيام بأعمالها المنوطة به على أكمل وجه، آملًا أن تكون حافز لمزيد من بذل الجهد والعطاء.

ويعاني فرع جهاز الحرس البلدي في أبوقرين، عدم وجود سيارة صالحة للقيام بدوريات التفتيش والمراقبة على السلع والأدوية والمخابز والمقاهي والأسواق والمحال التجارية بالمنطقة.