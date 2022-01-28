Atwasat

«الشباب» تستعد لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 01:24 صباحا
«الشباب» تستعد لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية
جانب من اجتماع اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب بشأن المصالحة الوطنية لشباب ليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

تستعد وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية المقرر عقده بمدينة سرت.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب فتح الله الزني بشأن الملتقى اجتماعها الثالث، الخميس، بمدينة طرابلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تضمن مناقشة الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية ونتائج الحواريات التي عقدتها اللجنة بعدد من المدن الليبية، إضافةً لمناقشة التحضيرات لعقد الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية.

- وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الليبية
- اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي تعقد اجتماعها السابع

وقالت الوزارة إن الملتقى يستهدف ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا لجعل الشباب شريكاً أساسياً في المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز أدوار الشباب في مجال السلم المجتمعي.

كما خلص الاجتماع إلى أن يتم الإعلان عن فتح باب المشاركة بالملتقى لشباب ليبيا من الجنسين عبر التسجيل الإلكتروني خلال الأيام القليلة القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا
مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال السرطان ...
الدبيبة يترحم على أرواح ضحايا هجوم القطرون ويشيد بجهود وزارة الداخلية والقوات المساندة
الدبيبة يترحم على أرواح ضحايا هجوم القطرون ويشيد بجهود وزارة ...
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب دعم القوات المسلحة
مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب دعم ...
مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة
مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
«الشباب» تستعد لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية
«الشباب» تستعد لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية ......
مداهمة مكان بيع أسلاك نحاسية في طرابلس
مداهمة مكان بيع أسلاك نحاسية في طرابلس...
وكيل الخارجية يبحث مع سفير اليونان منح التأشيرات لليبيين
وكيل الخارجية يبحث مع سفير اليونان منح التأشيرات لليبيين...
مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة
مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات ......
مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب دعم القوات المسلحة
مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط