اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي تعقد اجتماعها السابع

اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي تعقد اجتماعها السابع (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

عقد أعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي، يوم الاثنين، الاجتماع السابع بمقر ديوان وزارة الشباب بالعاصمة طرابلس، والذي جرى فيه النقاش حول الأعداد والفرز المبدئي للمتقدمين لبرلمان الشباب الليبي عبر الضوابط المنشورة في الصفحة الرسمية لوزارة الشباب.

كما ناقش الاجتماع الآليات التي سيتم من خلالها المفاضلة بين المتقدمين ومدة الاختيار، كما تم أيضًا مناقشة النظام الداخلي الذي يجب أن يعمل به البرلمان، والذي سيكون مستنبطًا من النظام الداخلي للبرلمان التشريعي الليبي.

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وبرلمان الشباب الليبي هو مشروع تطلقه وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية لتثقيف وصقل الشباب الليبي للولوج في الوسط السياسي، وتعزيز أسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والمشاركة المدنية الفاعلة، وتدريب كوادر شابة لنراها في قادم الاستحقاقات حاضرة على الساحة السياسية والمدنية.

واللجنة التأسيسية للبرلمان الشبابي، هي لجنة من مهامها وصلاحياتها وضع صيغة يمكن من خلالها تأسيس برلمان شبابي قادر على تحقيق الأهداف المرسومة له، من خلال تطوير المهارات التي سيتحصل عليها الشباب من مختلف البرامج التدريبية للبرلمان.

هو عبارة عن محاكاة للبرلمان التشريعي وقناة للمشاركة الشبابية الإيجابية، يتم فيها ومن خلالها التعبير عن الرأي وعرض المشكلات واقتراح الحلول وصياغة وجمع التوصيات لتنفيذها ومتابعتها، فهو برنامج تعليمي تثقيفي يهدف إلى تعريف الشباب بمشاكل مجتمعهم ومحاولة إيجاد الحلول لها من قبلهم.