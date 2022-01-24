بريطانيا تدعو إلى معالجة التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بريطانيا إلى معالجة التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021، والمحافظة على الزخم الذي تحقق حول العملية، مؤكدة دعمها عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجمع بين المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية لدعم استقرار ووحدة ليبيا.

جاء ذلك في إحاطة قدمها نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريوكي، إلى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن ليبيا عقد اليوم الإثنين، نشرتها بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة عبر موقعها على الإنترنت.

وقال كاريوكي في كلمته: «إن ليبيا تمر بمنعطف حرج، والتأخير في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي كان مخيبًا للآمال. يجب أن نحافظ على الزخم»، معيدًا «التأكيد على دعم المملكة المتحدة الكامل العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملك زمامها الليبيون».

الانتخابات ستظل خطوة حاسمة للعملية السياسية في ليبيا

كما أكد كاريوكي أن «الانتخابات الحرة والعادلة والشاملة الناجحة ستظل خطوة حاسمة في هذه العملية» السياسية الليبية لأن «الشعب الليبي أوضح تطلعاته في أن يكون له رأي في مَن يحكمه».

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وأوضح نائب المندوب البريطاني، في كلمته، أنه للمضي قدمًا وتجنب التأخير المستمر وعدم اليقين في ليبيا «فمن الضروري معالجة التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر»، مشددًا على أهمية الاستمرار «في دعم عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجمع بين المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية لدعم استقرار ليبيا وسيادتها ووحدتها الوطنية». وأضاف أنه «لهذا السبب اقترحنا مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

العملية السياسية في ليبيا ليست مستدامة أو شاملة

كما أكد كاريوكي أن بلاده تواصل «الدعوة إلى الإدماج الكامل والمتساوي والهادف للنساء والشباب في عملية السلام والعملية السياسية الأوسع»، ملاحظًا «أن ما يقرب من مليون ناخب من أصل 2.8 مليون ناخب مسجل من الإناث». إضافة إلى امرأتين من بين 98 فردًا سجلوا أسماءهم للترشح في الانتخابات الرئاسية التي كان مخططًا لها في ديسمبر الماضي.

وقال كاريوكي: «إن العملية التي لا تمثل سوى نصف السكان ليست مستدامة أو شاملة»، مشددًا على ضرورة «أن تكون المرأة قادرة على المشاركة كمرشحة وناخبة دون خوف من الانتقام أو التخويف»، معربًا عن امتنانه «لأولئك النساء اللواتي تقدمن لتمثيل مجتمعاتهن، على الرغم من هذه التحديات».

بريطانيا تدعو إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

كما شدد الدبلوماسي البريطاني على أنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تسحب الجهات الدولية الفاعلة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد التأخير»، موصيًا بدعم تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» كخطوة أولية مهمة في هذا الشأن.

وشجع نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، على إحراز مزيد التقدم في خطة المراقبة والتحقق من وجود وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، في ليبيا، مؤكدًا وقوف المملكة المتحدة دائمًا واستعدادها للعمل مع ليبيا والشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا للشعب الليبي.