وقفة في تاورغاء للمطالبة بتعويض أصحاب المنازل المدمرة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أقيمت بمدينة تاورغاء، السبت، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الأهالي، ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، للمطالبة بضرورة تعويضات لأصحاب المنازل والمحلات المدمرة خلال الحرب.

وطالب المحتجون، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بضرورة صرف تعويضات عن المنقولات والمنازل والمحلات المدمرة أسوة بالمدن والمناطق الليبية الأخرى.

وشدد المحتجون على تفعيل قرار مجلس النواب الليبي، بشأن إعادة إعمار مدينة تاورغاء، وضرورة التزام الحكومة بكامل وعودها والعمل على توفير وحدات سكنية لكافة الأهالي المدمرة منازلهم وسرعة صيانة الأحياء السكنية بتاورغاء.

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والخميس، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع عضو مجلس النواب عن مدينة تاورغاء، جاب الله الشيباني، احتياجات المدينة العاجلة.

وتطرق اجتماع جمع الطرفين، إلى «سُبل تقريب وجهات النظر في التطورات السياسية خلال هذه المرحلة»، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وقفة احتجاجية في تاورغاء, (بوابة الوسط)

وقفة احتجاجية في تاورغاء, (بوابة الوسط)