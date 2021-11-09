لجنة اتفاق تاورغاء ومصراتة تحيل توصياتها للحكومة تمهيدا لتسوية نهائية

لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراته تعقد إجتماعًا برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

اتفقت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة، على إحالة توصياتها للحكومة تمهيدًا لتسوية نهائية فيما يتعلق باختصاص اللجنة، بالإضافة إلى متابعة والإشراف على أعمال لجنتي جبر الضرر.

جاء ذلك خلال اجتماع الدوري عقدته، الإثنين، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 391 من لسنة 2021، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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واستعرضت اللجنة التقارير الميدانية الواردة إليها فيما يتعلق بإعادة التهيئة لمنطقتي تاورغاء وطمينة، وكما تناولت تطورات الأوضاع للملف الصحي، والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة الصحية، وبحثت اللجنة سبل دراسة وتقييم ملاحق جبر الضرر المتعثرة.