الدبيبة يبحث احتياجات تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، احتياجات مدينة تاورغاء العاجلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة مع عضو مجلس النواب عن مدينة تاورغاء، جاب الله الشيباني، حيث تطرق الطرفان إلى «سبل تقريب وجهات النظر في التطورات السياسية خلال هذه المرحلة»، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وأجرت وزير الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، الأربعاء، زيارة إلى مدينة ترهونة للاطمئنان على حالة نازحي تاورغاء بالمدينة، عقب نشوب حريق بمخيمهم مساء الثلاثاء. وقضى الحريق على ممتلكات خمس أسر من المقيمين في المخيم البالغ عددهم 21 عائلة، ممن تعذرت عودتهم إلى تاورغاء، وفق بيان صادر عن المجلس المحلي تاورغاء.

وفي 27 أبريل الماضي، أعلن وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، عزم الحكومة اقتراح إنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية في تاورغاء؛ بهدف تسهيل عودة النازحين إليها، وذلك في حال توافر الميزانية العامة للدولة.