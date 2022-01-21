سفينة تابعة لـ«أطباء بلا حدود» تنقذ 109 مهاجرا بالبحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذت سفينة تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» نحو 109 مهاجرا كانوا على متن قارب في البحر المتوسط في طريقهم من ليبيا إلى السواحل الأوروبية، مشيرة إلى أن معظمهم من الإريتريين.

وأوضحت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن سفينتها «جيو بارينتس» أنقذت أمس الخميس 109 مهاجرين، معظمهم من الإريتريين، «استجابة لبلاغ من قبل مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة ووتش ميد غير الحكومية، عن قارب يواجه مخاطر في منطقة وسط البحر المتوسط».

وأضافت المنظمة أنه «وبعد ساعات من البحث، رصد طاقم السفينة القارب» الذي يقل المهاجرين، مبينةً أن «نصف الناجين تقريباً من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا».

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وقالت إن «أفراد الطاقم المختصين، يعالجون عدة أشخاص من الإصابة بانخفاض حرارة الجسم، لكن جميعهم بخير»، لافتة إلى أن «المهاجرين أبلغوا رجال الإنقاذ إنهم انطلقوا من ليبيا وأمضوا الليل في عرض البحر».

وأشارت منظمة «أطباء بلا حدود» إلى أن سفينتها «جيو بارينتس» أنقذت يوم الأربعاء 87 مهاجرين آخرين، من بينهم طفلان صغيران للغاية وامرأتان، لـ«يصل عدد المهاجرين الذين تحملهم على متنها إلى 196 شخصاً» وفق بيان المنظمة.