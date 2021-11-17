إنقاذ 150 مهاجرا من عرض البحر غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 09:02 مساء
انقاذ المهاجرين من عرض البحر غرب طرابلس، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، إنقاذ 150 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر غرب العاصمة طرابلس من قبل وحدة تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن وحدة الزوارق بالإدارة العامة لأمن السواحل أنقذت المهاجرين فور ورود نداء استغاثة من قارب يقل مجموعة من المهاجرين على بعد 10 كلم في البحر غرب طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وأشارت الوزارة إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من جنسيات مختلفة جرى نقلهم بعد عملية الإنقاذ إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري وتقديم كافة ‏المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.‏

انقاذ المهاجرين من عرض البحر غرب طرابلس، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
انقاذ المهاجرين من عرض البحر غرب طرابلس، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
انقاذ المهاجرين من عرض البحر غرب طرابلس، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
انقاذ المهاجرين من عرض البحر غرب طرابلس، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
انقاذ المهاجرين من عرض البحر غرب طرابلس، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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