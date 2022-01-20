«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف

القاهرة - بوابة الوسط

‎أعلن مصرف ليبيا المركزي الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، الخميس، بلقاء بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، وذلك «تتويجًا للجهود التي بُذلت لإنجاز المهمة».

وشهد اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها، حسب بيان المصرف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المصرف: «ستتضمن خارطة إعادة التوحيد أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور يحاكي أفضل الممارسات العالمية».

‎كما أكد الكبير والحبري التمسك باستمرار روح التعاون، والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق المهم.

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وفي السادس من ديسمبر الماضي، اتفق الكبير والحبري على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف.

وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.

لقاء الكبير والحبري.

صورة تذكارية بعد توقيع الاتفاق.