لجنة «النواب» لمتابعة المؤسسات السيادية تجتمع مع النائب العام

اجتماع لجنة متابعة المؤسسات السيادية مع النائب العام، الثلاثاء 11 يناير 2022. (مجلس النواب)

اجتمعت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التي شكلها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، بحسب ما نشره موقع المجلس على الإنترنت دون تفاصيل.

وتشكلت لجنة متابعة المؤسسات السيادية بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (127) لسنة 2021، الصادر في 30 ديسمبر.

وتتولى اللجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة للبرلمان الليبي ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وإعداد تقرير عن أعمالها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات، خلافًا للقوانين المنظمة لعملها، وفق المادة الثانية من القرار.

ومنحت المادة الثالثة من القرار ذاته اللجنة حق الاستعانة بمن تراه لتأدية مهامها وعند الانتهاء من أعمالها تقدم تقريرا مفصلا إلى رئاسة مجلس النواب في مدة أقصاها 20 يوما.

ويترأس اللجنة النائب فرج بشير عبدالمالك، وتضم في عضويتها كل من النواب: ناصر يوسف الغرياني وصالح هاشم الطالع وعلي خليفة العيساوي وسلطنة مسعود المسماري وعزالدين مصباح أبوراوي وأبوصلاح عبدالسلام شلبي.

اجتماع لجنة متابعة المؤسسات السيادية مع النائب العام، الثلاثاء 11 يناير 2022. (مجلس النواب)

اجتماع لجنة متابعة المؤسسات السيادية مع النائب العام، الثلاثاء 11 يناير 2022. (مجلس النواب)