نورلاند: عدد من الميليشيات كانت داعمة لموعد الانتخابات في 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 11:32 صباحا
السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

قال السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن «لديه انطباعًا أن عددًا من هذه الميليشيات كانت داعمة للانتخابات في موعدها السابق (24 ديسمبر 2021)، لأنهم، مثل معظم الفاعلين السياسيين، يدركون أن هذا هو ما تريده غالبية الليبيين».

واعتبر، في تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر السبت، أن «الليبيين محظوظون بعودة ستيفاني وليامز المستشارة الأممية إلى البلاد، للاعتناء بهذا الملف، والعمل على دعم الشعب الليبي»، مشيرًا إلى أنه «ليست هناك حاجة للعودة إلى البداية من جديد من أجل إحراز تقدم».

وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن عدم تحمل الشخصيات السياسية الليبية مسؤولية الإعلان عن تأجيل الانتخابات لتخوفهم من مساءلة الشعب لهم، «يبرهن على أن قرار الولايات المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في موعدها لم يكن قرارًا ساذجًا أو قراءة خاطئة للواقع السياسي والأمني الليبي كما يردد البعض».

ورأى نورلاند أن أن الفترة الحالية التي تعيشها البلاد هي «اختبار لحسن نية القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات»، لكنه أشار إلى أن «غير الجادين منهم بشأن هذا الاستحقاق سيجدون مليون سبب للتأخير».

ويوم الإثنين الماضي، التقي نورلاند مع المرشح الرئاسي، أحمد معيتيق، وجرت مناقشة «تنسيق الجهود الدولية للمحافظة على الاستقرار والدفع بالعملية السياسية على نحو إيجابي، والتأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات في الشرق الأوسط
عربى
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
ثقافة وفن
رسميا.. محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة «الأفضل» من «فيفا»
رياضة عالمية
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها
اقتصاد
سان جيرمان العالق بين سندان مبابي ومطرقة ريال مدريد يواجه ليون
رياضة عالمية
كورونا يضرب منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا
رياضة عالمية
الولايات المتحدة: شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي تنطلق في 21 فبراير المقبل
دولى
الرئيس الصيني يشيد بـ«الإجراءات القوية» ضد المتظاهرين في كازاخستان
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
أبطال «الأثقال» يمنحون ليبيا الذهب في البطولة العربية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
حمم سياسية ومعارك قضائية تسخن المشهد التونسي
عربى
في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية
ليبيا
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
بشرى الحجار مثالا.. عراقيات يمارسن الملاكمة ويتحدين التقاليد بقبضاتهنّ
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بلاكبيري» تكتب نهاية حقبة مهمة من تاريخ الهواتف المحمولة